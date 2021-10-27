Öğrenme kayıpları için ilk uygulama başladı

MAZERET UYGULAMASI YOK

11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ise bugün Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden sınav olacak. Uygulamaya katılamayan öğrenciler mazeretli sayılmayacak. Uygulama ile öğrencilerin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programları yeniden güncelleyeceklerini belirten Bakan Özer, 7 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarını ücretsiz olarak, yüz yüze başlattıklarını söyledi.