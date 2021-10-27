Öğrenme kayıpları için ilk uygulama başladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önceki gün COVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1.5 yıllık uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarını tespit etmek için ‘kazanım değerlendirme uygulaması’nı başlatacaklarını açıklamıştı. Uygulama 7, 8, 11 ve 12’nci sınıflarda okuyan 4 milyon 565 bin 916 öğrenciyi kapsıyor. İlk uygulama dün başladı. 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri, kendi okullarında Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden sınav oldu.
27 Ekim 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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MAZERET UYGULAMASI YOK
11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ise bugün Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden sınav olacak. Uygulamaya katılamayan öğrenciler mazeretli sayılmayacak. Uygulama ile öğrencilerin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programları yeniden güncelleyeceklerini belirten Bakan Özer, 7 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarını ücretsiz olarak, yüz yüze başlattıklarını söyledi.
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