Öğrenmenin geleceğini şekillendiren altı temel trend

1- MİKRO OKULLAR / BÖLÜMLER / GRUPLAR DÖNEMİ ANA SİSTEM OLACAK

Pandemiden önce de klasik eğitim yöntem, araç ve içeriklerinin çöktüğü, tüm dünyada biliniyordu. Home Schooling-Ev Okulu, kişiselleştirilmiş müfredat, online eğitimler, küçük gruplarla özel dersler vb. ufak ufak başlamıştı. O zaman bunlar işlevsizleşen sisteme çare ve alternatifti. COVID-19’dan sonra asıl eğitim, öğrenim kanalları ve sistemleri olmaya başladı. Yakın gelecekte daha da gelişerek sürecek, büyüyecek, farklılaşacak.

2- EN KRİTİK ÖĞE YARATICILIK

Son 10 yılda teknolojik gelişmeler ve ilintili konuların aşırı değer kazanması ile eğitimde STEM’e (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) odaklanılmıştı. Oysa şimdi yaratıcı insanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu ve olacağı iyice anlaşıldı. Onun için işine yaratıcılık, sanat katabilenlerin ibresi yükseliyor, mühendislerle yarışacak seviyelere yaklaşıyor. Biraz sabır! “Sanat para etmez” diyenler utanacak. Yaratıcılık, sanat, içerik üretmek; teknoloji sayesinde bir daha oradan inmemek üzere, baş tacı olacak.

3- TAMAMEN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENİM

Herkes kendi öğrenme hızına, ilgi alanına, ihtiyacına, kapasitesine ve olanaklarına göre; cihaza, konuma veya saate bağlı kalmaksızın özgürce öğrenecek. Disleksi gibi belirli öğrenme zorluklarına hitap eden programlar ve kurslar, öğrencilere kendi yaş aralıklarındaki diğerleriyle eşit düzeyde öğrenim için olanak sağlayacak.

4- ARAÇ VE İÇERİKLER DEĞİŞECEK

Simülasyon, eğitici oyunlar, eğitici eğlence gibi yeni yöntemlerle Simüle edilmiş öğrenme deneyimleri öğrenciyi öğrenmenin içine dahil edecek. Örneğin, RoomQuake gibi uygulamalar normal bir sınıfı deprem simülasyonuna dönüştürecek, yanı sıra eğitici oyunlar ve eğitici eğlence öğrenme yöntemleri, öğrencilere kitaptan çıkıp bir deneyime girme şansı sunacak. Tüm bunlar öğrencilere işbirliği içinde çalışma ve gerekli zaman ve görev yönetimi becerileri gibi geleceğin en önemli yetkinliklerini kazandıracak. Kendilerini ve çevrelerini geliştirmek için sınırız fırsatlar yaratacak.

5- TEKNOLOJİ KULLANIMI ARTACAK

Yapay Zeka (Artificial Intelligence-AI), robot, bot, nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler, kripto paralar ve blok zincir kullanımı belki de en hızlı ve en çeşitli, en yaratıcı çözümlerle eğitim sektöründe gelişecek. Öte yandan diğer yenilikler olarak sayabileceğimiz sanal gerçeklik (Virtual Reality-VR) ve artırılmış gerçeklik (Augmented Reality-AR) gibi teknolojiler eğitimi öyle ilgi çekici, yaratıcı, eğlenceli, gerçekçi, pratik ve kolay hale getirecek ki eğitmenler, içerik geliştiriciler, yatırımcılar, öğrenciler ve ebeveynler için olmazsa olmaz kategorisinde gelişmelere dönüşecek.

6- HERKES ONLINE EĞİTİMCİ VE ÖĞRENCİ OLACAK

Sanal / çevrimiçi eğitim / öğrenme aslında onlarca yıldır internet üzerinden yapılabilir durumda iken pandemiye kadar kimse, özellikle eğitim sektörü ve devletler, yaygınlaşması, gerçek anlamda gelişmesi için gereğini yapmadı. Hem teknolojilerin yeteri kadar hızlı yaygınlaşamaması hem de eski-yeni sürtüşmeleri gibi nedenlerle sanal / çevrimiçi eğitim, çoğu üniversitede, K-12 okullarında pek kabul görmedi.

Tek tük başlayanlar da en fazla geleneksel eğitimi çevrimiçi yapar hale geldi. Sanal öğrenme, müfredat gereksinimlerini karşılayan ve aynı zamanda öğrencilerin dikkatini çeken dersler oluşturmak; yaratıcılığın yanı sıra ileri teknoloji bilgisi, ilave yetkinlikler gerektirdiği için konu bayağı bayağı halı altına süpürüldü. Şimdi kaçış yok bir gün herkes online eğitimci ve öğrenci olacak. Hemen hazırlık yapmaya başlayın...

GELECEKLE GELEN HABERLER

KİMYA NOBEL ÖDÜLÜ ‘GENETİK MAKAS’A

2020 Kimya Nobel Ödülünü ‘genlere makas atan’ iki bilim kadını, Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier ve ABD’li biyokimyager Jennifer Doudna kazandı! Ödülü alma sebepleri ‘Genetik Makas’ olarak bilinen CRISPR/Cas9, yani Gen Düzenleme (Gene Editing) yöntemine yaptıkları katkılar. Halk dilinde anlayabileceğimiz şekli ile CRISPR/Cas9 adı verilen yöntem sayesinde genetik yapıda değişiklikler yapılabiliyor.

Şöyle gözünüzün önüne getirin; DNA dizilimi bir kablo ve arada arızalı (ya da değişmesi daha iyi olabilecek) bir bölüm var. Charpentier ve Doduna, o arızalı kısmı kesip, çıkarıp yerine sağlam ya da daha iyi bir parçayı ekleyebilecek yöntemi keşfetmişler.

Daha doğrusu bu keşfi giderek daha kolay uygulanabilir hale getirmişler. Tüm diğer teknolojik gelişmelerin de üstünde, dünyanın geleceğini şekillendirecek, tıp, tarım ve temel bilimlerde sayısız dönüşüme yol açacak bu konuyu radarınıza alın. Şu videoda (https://bit.ly/3iGtNKn) CRISPR/Cas9 nedir oldukça basit anlatılmış.

QR kodu okutup, hemen göz atın. CRISPR/ Cas9’u bol bol Google’layın...