Öğretim materyalleri yarışacak

Yarışma için 12 Nisan’a kadar başvuru yapılabilecek. Yarışma okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital kategori olmak üzere beş kategori halinde düzenlenecek.

Materyal Değerlendirme Kurulu beş kategori bazında hazırlanan materyalleri değerlendirecek.

Her kademeden materyaller sahada değerlendirildikten sonra dereceye giren ilk üç materyal, toplamda ise 20 materyal ödüllendirilecek.