'Öğretme ve öğrenme’ ödülü MEF’in
Dünyanın her bölgesinden 100 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veren e-öğrenim ve uzaktan eğitim teknolojileri ve çözümleri şirketi Blackboard, 15 yıldır Catalyst Ödülleri’ni düzenliyor.
16 Temmuz 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Blackboard, bu yıl ‘Öğretme ve Öğrenme Kategorisi’nde MEF Üniversitesi’ne ödül verdi. ABD’den Johns Hopkins Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu dünyanın seçkin 10 üniversitesiyle birlikte bu ödülü alan MEF, Catalyst 2020’de Türkiye’den ödül alan tek üniversite oldu.