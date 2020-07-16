'Öğretme ve öğrenme’ ödülü MEF’in

Blackboard, bu yıl ‘Öğretme ve Öğrenme Kategorisi’nde MEF Üniversitesi’ne ödül verdi. ABD’den Johns Hopkins Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu dünyanın seçkin 10 üniversitesiyle birlikte bu ödülü alan MEF, Catalyst 2020’de Türkiye’den ödül alan tek üniversite oldu.







