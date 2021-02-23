Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan binlerce öğretmen adayının beklediği öğretmen atamalarına ilişkin müjdeyi verdi ve 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları takvimi belli mi?
23 Şubat 2021, Salı 15:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan binlerce gencin beklediği öğretmen atamalarına ilişkin müjdeyi bugün Ankara'da yaptığı açılış konuşmasında duyurdu. Erdoğan müjdeyi vererek 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını belirti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRETMEN ATAMALARI MÜJDESİNİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “Öğretmen adaylarımıza da buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız.” ifadelerini kullandı.
ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ BELLİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği öğretmen atamasıyla ilgili açıklamasının ardından binlerce kişi 'Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları ne zaman?' sorularının cevabını arıyor. MEB tarafından şuanda atama takvimiyle ilgili bir açıklama yapılmadı ancak öğretmen atamalarına ilişkin takvimin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.