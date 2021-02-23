Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan binlerce gencin beklediği öğretmen atamalarına ilişkin müjdeyi bugün Ankara'da yaptığı açılış konuşmasında duyurdu. Erdoğan müjdeyi vererek 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını belirti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRETMEN ATAMALARI MÜJDESİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “Öğretmen adaylarımıza da buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ BELLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği öğretmen atamasıyla ilgili açıklamasının ardından binlerce kişi 'Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları ne zaman?' sorularının cevabını arıyor. MEB tarafından şuanda atama takvimiyle ilgili bir açıklama yapılmadı ancak öğretmen atamalarına ilişkin takvimin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.