Öğretmen Bilişim Ağı ilk kez tatilde uygulanacak

MEB, bu kapsamda yeni bir dijital platform oluşturdu ve Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) ilk kez yarıyıl tatilinde uygulayacak. Öğretmenler 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında, hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak ve internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.