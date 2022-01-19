Eğitim & Kariyer Öğretmen Bilişim Ağı ilk kez tatilde uygulanacak

Öğretmen Bilişim Ağı ilk kez tatilde uygulanacak

Eğitim & Kariyer

Öğretmen Bilişim Ağı ilk kez tatilde uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iki haftalık yarıyıl tatilinde öğretmenler için kapsamlı eğitim programı hazırladı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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MEB, bu kapsamda yeni bir dijital platform oluşturdu ve Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) ilk kez yarıyıl tatilinde uygulayacak. Öğretmenler 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında, hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak ve internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

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