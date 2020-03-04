Öğretmen dizisi 1. bölüm fragmanı izle. Öğretmen 2.Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
FOX TV'de ilk bölümüyle bu akşam ekranlara gelen 'Öğretmen' dizisi Twitter'da tt (trend topic) oldu. Birinci bölümüyle ekrana gelen 'Öğretmen' dizisi izleyiciden tam not aldı. Öğretmen 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 2.Bölüm fragmanı ve dizi ile ilgili tüm detaylar haberimizde..
04 Mart 2020, Çarşamba 22:51 Son Güncelleme:
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Başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin, Şerif Erol gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı Öğretmen dizisinin baş kahramanı olan Fizik Öğretmeni Akif Erdem öğrencilerine bir insanlık dersi vermek için çok farklı bir metot kullanacaktır. Öğrenciler öğretmenlerinin yaptıkları karşısında şoka girecek ve büyük bir korku yaşayacaktır. Akif Öğretmenin tek amacı ise onlara empati kurmayı öğretmektir. Rüya Örnek'in ölümüne sebep olan ismi öğrenmeye çalışan Akif Erdem amacına ulaşabilecek midir?
Öğretmen 2. Bölüm 1. fragmanı izle
Öğretmen 2. Bölüm 1. fragmanı yayınlandı.