Başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin, Şerif Erol gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı Öğretmen dizisinin baş kahramanı olan Fizik Öğretmeni Akif Erdem öğrencilerine bir insanlık dersi vermek için çok farklı bir metot kullanacaktır. Öğrenciler öğretmenlerinin yaptıkları karşısında şoka girecek ve büyük bir korku yaşayacaktır. Akif Öğretmenin tek amacı ise onlara empati kurmayı öğretmektir. Rüya Örnek'in ölümüne sebep olan ismi öğrenmeye çalışan Akif Erdem amacına ulaşabilecek midir?

Öğretmen 2. Bölüm 1. fragmanı izle

Öğretmen 2. Bölüm 1. fragmanı yayınlandı.



