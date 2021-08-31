2021 2022 sözleşmeli ve kadro ek ders ücretlerine yönelik meraklı bekleyiş sona erdi. Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileri ile memurlara yapılan zammın belirlenmesiyle öğretmen ek ders ücretleri şekillenmişti. Peki, öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu? İşte, 2021 2022 sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücretleri…

2021 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti Temmuz ayında memurlara yapılan zamla birlikte belli oldu. Buna göre, DYK öğretmen ek ders ücreti, 42,41 TL oldu.

2021 2022 SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ

Fazladan girilen ders ve tutulan nöbet ücreti: 21,20 TL

Sözleşmeli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti:18,21 TL

Ücretli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti: 21,46 TL

MEB Takviye (DYK) kursu için 42,41 TL

2021 TEMMUZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ

Brüt: 25,17

Net %15: 21,46

Net %20: 20,37

Net %27: 18,36

2021 TEMMUZ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ

Brüt: 25,17

Net %15: 18,21

Net %20: 17,13

Net %27: 15,61

2021 OCAK NET EK DERS ÜCRETİ NE KADARDI?