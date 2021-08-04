Öğretmen il dışı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada öğretmen il dışı tayin başvuruları 29 Temmuz tarihinde başladı. Son başvuru tarihinin ise 2 Ağustos olduğu belirtilmiş ancak yapılan son dakika uzatmasıyla başvurular 3 Ağustos 20.00’a kadar devam etti. Normal şartlarda Bakanlık tarafından yayımlanan takvimde öğretmen il içi atama sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyordu…

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen il dışı atama sonuçlarının Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre bugün açıklanması bekleniyordu. Ancak başvuru süresinin uzatılmasıyla sonuç tarihinin de uzadığı tahmin ediliyor. Diğer yandan öğretmen iller arası tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması halinde haberimizde bulabilirsiniz.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Öğretmen il dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın MEBBİS ekranından görüntülenecek.

MEBBİS İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI EKRANI

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Öğretmen il dışı atama işlemlerinde, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınacak ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Hizmet puanlarının eşit olması halinde önce öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; bu durumda bile eşitlik bozulmazsa, atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.