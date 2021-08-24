Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Zamlı öğretmen maaşları

Zamlı öğretmen maaşları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklama ile belli oldu. Memurlara önümüzdeki iki yıl için, enflasyon farklarından hariç yüzde 5+7 ve yüzde 8+6 oranında zam yapıldı. Zam oranlarının açıklanmasının ardından “Öğretmen maaşı ne kadar oldu?” araştırmaları da yoğunluk kazandı.

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Öğretmen maaşları, öğretmenin medeni durumuna göre değişmektedir.

BEKAR ÖĞRETMEN MAAŞI

Öğretmen 9/1:

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL

Öğretmen 1/4

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU ÖĞRETMEN MAAŞI

Öğretmen 9/1:

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 822 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 201 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 635 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 165 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 594 TL

Öğretmen 1/4

2021 Temmuz maaşı: 6 bin 415 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 823 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 7 bin 301 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 885 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 8 bin 358 TL

*Sendika üyesi (evli-2 çocuklu) öğretmenlerin maaş tablosudur.

** Eşi çalışmayan ve bir çocuğu 6 yaş altında diğer çocuğu 6 yaş üstünde olan öğretmenler esas alınıştır.