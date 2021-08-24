Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Zamlı öğretmen maaşları
Öğretmen maaşına 2022 ve 2023 yıllarında gelecek zam, diğer tüm memur ve memur emeklilerini de ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin sona ermesinin ardından belli oldu. Peki, öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı öğretmen maaşları…
24 Ağustos 2021, Salı 10:33 Son Güncelleme:
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Zamlı öğretmen maaşları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklama ile belli oldu. Memurlara önümüzdeki iki yıl için, enflasyon farklarından hariç yüzde 5+7 ve yüzde 8+6 oranında zam yapıldı. Zam oranlarının açıklanmasının ardından “Öğretmen maaşı ne kadar oldu?” araştırmaları da yoğunluk kazandı.
ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
Öğretmen maaşları, öğretmenin medeni durumuna göre değişmektedir.
BEKAR ÖĞRETMEN MAAŞI
Öğretmen 9/1:
- 2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL
- 2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL
- 2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL
- 2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL
- 2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL
Öğretmen 1/4
- 2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL
- 2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL
- 2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL
- 2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL
- 2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL
EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU ÖĞRETMEN MAAŞI
Öğretmen 9/1:
- 2021 Temmuz maaşı: 5 bin 822 TL
- 2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 201 TL
- 2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 635 TL
- 2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 165 TL
- 2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 594 TL
Öğretmen 1/4
- 2021 Temmuz maaşı: 6 bin 415 TL
- 2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 823 TL
- 2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 7 bin 301 TL
- 2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 885 TL
- 2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 8 bin 358 TL
*Sendika üyesi (evli-2 çocuklu) öğretmenlerin maaş tablosudur.
** Eşi çalışmayan ve bir çocuğu 6 yaş altında diğer çocuğu 6 yaş üstünde olan öğretmenler esas alınıştır.
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