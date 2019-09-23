Erzurum Tekman’a bağlı Çukuryayla köyünde doğan Mustafa Esen (32), 2010’da Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Esen, doğup büyüdüğü köye dönüp ilköğretim okulunda ücretli öğretmenlik yaptı.

Öğrencilerine spor sevgisini aşılamak isteyen Esen’in önündeki en büyük engel ise ailelerdi.

150 SPORCU ÇIKTI

Esen, “Özellikle kız çocuklarının ailelerini ikna etmemiz gerekiyordu. Kaymakam ve belediye başkanının da desteği ile tabuları yıktık. Mucize yarattık” dedi. Bugüne kadar yaşları 12-19 arasında değişen 150 öğrenciyi atletizme başlatan, 15 öğrencisini milli takımlara gönderen Esen, “Birçok kız öğrencimiz spor lisesini kazandı ve eğitime devam ediyorlar” diye konuştu.

DÜNYA İKİNCİSİ

Dünya Dağ Şampiyonası’nın 4 bin 100 metre yıldızlar kategorisinde dünya ikincisi olan takımın üyelerinden Elanur Çoban, “Buralara çok zor şartlar altında gelip, başarılı olduğumuz için çok mutluyuz. Şimdi spor okulundayım. Başarıyı yakalamasak, ailelerimiz belki de bizi okutmayacaktı” dedi.

'KIZLARI OKUTUN'

Bir diğer sporcu Fatma Demir ise, “Ailem okumama karşı çıktı. Bizim köyde doğan öğretmenimiz aileleri ikna etti. Çocuklarını okutmak istemeyen babalara sesleniyorum: Kızlarınızı okutun! Köyde okutulmayan arkadaşlarım da umarım bizim gibi kurtulur” diye konuştu. Kız çocuklarının okuma hakkı olduğunu söyleyen Zerda Aksu da “Ailem izin vermiyordu ama şimdi hayatım kurtuldu” dedi.

DHA