Öğretmen seminerleri geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilmişti. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek gibi pek çok amacı bulunan öğretmen seminerlerinin bu yıl ne zaman başlayacağı ve yüz yüze mi yoksa online mı olacağı şu günlerde merak ediliyor…

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan iş takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi öğretmen seminerleri 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ YOKSA ONLİNE MI OLACAK?

Öğretmen seminerlerinin bu yıl yüz yüze mi yoksa online mı olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNİN AMAÇLARI

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.

Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.

Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.