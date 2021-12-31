Öğretmene kariyer ve ek ödeme

Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Meclis’e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 12 maddelik teklifin detaylarıyla ilgili dün açıklamalarda bulundu. Ünal, teklifle öğretmenliği bir kariyer mesleği haline getirdiklerini, böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde ‘adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik’ hakları, görevleri ve sorumluluklarının netleştirildiğini belirtti.

10 YILINI DOLDURANLAR

Düzenlemenin yasalaşmasıyla öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavının artık yapılmayacağını, bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayarak adaylara destek olacaklarını dile getiren Mahir Ünal, öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerden, eğitimlerini başarıyla tamamlayıp yapılacak sınavda başarılı olanlara ‘uzman öğretmenlik’ unvanı verileceğini kaydetti.

2 BİN LİRALIK ARTIŞ

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1.000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak. 10 yıllık uzman öğretmenler ise başöğretmenlikle ilgili eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen olacak ve ilave bir derece alacak. Uzman öğretmenlikten 1.000, başöğretmenlikten 1.000 lira olmak üzere maaşlarında 2 bin lira artış olacak. Doktora yapmış öğretmenlerimiz de başöğretmen sınavından muaf tutulacak. Böylece bir yandan öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken, bir yandan da lisansüstü eğitim için teşvik oluşturacak. Sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapıyoruz.”

25-30 YIL ÇALIŞANA NE KADAR TOPLU PARA VERİLECEK?

Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti olan bir öğretmenin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesiyle 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkacak. Bir başka deyişle emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan öğretmenin ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükselecek ve 33 bin 981 lira artış söz konusu olacak.

3600 EK GÖSTERGE TEKLİFE EKLENDİ

Birinci derecede öğretmenlerin ek göstergelerini daha önce söz verdikleri gibi 3000’den 3600’e çıkaracaklarını da bildiren Ünal, öğretmenlere yönelik 3600 ek göstergenin de bu teklifte yer aldığını söyledi. Ünal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın diğer meslek gruplarına yönelik 3600 ek gösterge çalışması yürüttüğünü anımsattı. Ünal, “Çalışma Bakanlığımızın diğer mesleklerle ilgili 3600 ek gösterge çalışmalarını 2022 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. O yüzden bu maddenin yürürlüğünü 15 Ocak 2023 tarihine bırakıyoruz. 2023 yılı bütçe görüşmelerinin sonuna bırakıyoruz” diye konuştu.