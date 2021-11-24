Türkiye Öğretmenim, canım benim... Depremde iki bacağını kaybetti, mesleğini bırakmadı

Öğretmenim, canım benim... Depremde iki bacağını kaybetti, mesleğini bırakmadı

Türkiye

Öğretmenim, canım benim... Depremde iki bacağını kaybetti, mesleğini bırakmadı

Van’da 10 yıl önceki 7.2’lik depremde enkaz altında 15 saat kalan ve iki bacağını kaybeden öğretmen Halil Öztemel kendisine tanınan malulen emekli olma hakkını reddetti. Protez bacakla göreve devam kararı aldı ve 10 yıldır öğrencileriyle adeta yaşama tutundu.

24 Kasım 2021, Çarşamba 08:08 Son Güncelleme:
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Halil Öztemel (34), ilk görev yeri Van Erciş’te Ekim 2011’de kafede otururken depreme yakalandı. Çöken binanın enkazından 15 saat sonra çıkarıldı. İki bacağını da kaybetti. Protez bacak takılan Halil Öztemel, malulen emekliliği reddederek, memleketi Konya’nın Kadınhanı ilçesinde çocukluk yıllarını geçirdiği, bahçesinde koşup oynadığı Şakir Ersoy Ortaokulu’na atanmayı talep etti.



MOTİVASYON KAYNAĞI

Bu isteği gerçekleşen Halil Öğretmen “Okula gelip öğretmenlik yapmak terapi gibi geldi. Bu havayı solumak; öğrencilerin gözündeki ışığı görmek moral ve motivasyon anlamında büyük fayda sağladı” dedi. Yaşadıklarından sonra hayatın üzülmeye değecek kadar uzun olmadığını anladığını söyleyen Öztemel “Yıkılan binada birçok arkadaşımı kaybettim. Onlardan biri ben de olabilirdim” diye konuştu.

BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK'E SAYGIYLA...

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında her 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.


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