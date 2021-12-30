Türkiye Öğretmenin dayak attığı öğrenciye Şahan Gökbakar sahip çıktı

Öğretmenin dayak attığı öğrenciye Şahan Gökbakar sahip çıktı

Türkiye

Öğretmenin dayak attığı öğrenciye Şahan Gökbakar sahip çıktı

Aksaray'da matematik öğretmeni Ali Rıza Y. (40) tarafından dövülen 5’inci sınıf öğrencisi T.K.’ya (10), oyuncu Şahan Gökbakar sahip çıktı. T.K.’nın babası Duran K., "Şahan Bey, aradı eşimle telefonla görüştü. Oğluma sahip çıkmak istediğini söyledi. Oğlumun şu an nasıl bir psikoloji içinde olduğunu hissedebildiğini, o nedenle özel bir kolejde eğitimine devam ederse, kendi burs verebileceğini belirtti. Bizde oğlumun kaydını, bugün ilçemizdeki bir koleje nakil ettirdik." dedi.

30 Aralık 2021, Perşembe 20:18 Son Güncelleme:
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Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda 14 Aralık günü matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisi ’Hocam, T.K. size küfretti’ deyince sınıftaki T.K.’yı koridora çıkarıp tokat atıp, boğazını sıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan şiddet anı gürültü nedeniyle koridora çıkan bir öğretmen tarafından sonlandırılırken görüntüler, yurt genelinde büyük yankı uyandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı yapılan idari soruşturma sonucu dün Ali Rıza Y.’nin öğretmenlik mesleğine son verdi.

Uğradığı şiddetin ardından gittiği hastanede 10 gün iş göremez raporu alan ve raporun ardından yeniden okuluna başlayan T.K.’ya oyuncu Şahan Gökbakar sahip çıktı. Şiddet olayının basına yansımasının hemen ardından sosyal medya hesabından tepkisini ifade eden Şahan Gökbakar, öğrenciye de eğitim bursu vermek istediği mesajını yayınladı.

Gökbahar, bugün de yine sosyal medya hesabından "Değerli dostlar biliyorsunuz, ’ailesi bize ulaşırsa, eğitimine burs vermek isteriz’. demiştim. Güzel haber vereyim, biraz önce kardeşimizin annesiyle bizzat konuştum. Eğitim adına gönüllerinden geçeni gerçekleştireceğimi ve yanlarında olduğumuzu hepiniz adına ilettim. Mutluyum." mesajını paylaştı.

’PSİKOLOJİSİ BOZULDUĞU İÇİN OKULUNA GİTMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORDU’

T.K.’nın babası Duran K. da, Şahan Gökbakar’ın oğluna sahip çıktığını belirtti. Oğlunun psikolojik olarak etkilendiği için kendi okuluna gitmekte güçlük çektiğini ifade eden Duran K., "Şahan Bey, aradı eşimle telefonla görüştü. Oğluma sahip çıkmak istediğini söyledi.

Oğlumun şu an nasıl bir psikoloji içinde olduğunu hissedebildiğini, o nedenle özel bir kolejde eğitimine devam ederse, kendi burs verebileceğini belirtti. Bizde oğlumun kaydığını, bugün ilçemizdeki bir koleje nakil ettirdik. Oğlumda bu duruma çok sevindi. Psikolojik olarak etkilendiği için kendi okuluna gitmekte güçlük çekiyordu. Allah, Şahan Beyden razı olsun." diye konuştu.

DHA

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