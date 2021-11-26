Türkiye Öğretmenin dikkati sayesinde amca dehşeti ortaya çıktı!

Öğretmenin dikkati sayesinde amca dehşeti ortaya çıktı!

Türkiye

Öğretmenin dikkati sayesinde amca dehşeti ortaya çıktı!

Manisa'da 9 yaşındaki ilkokul öğrencisine amcasının uyguladığı şiddet öğretmenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Küçük çocuğun amcası tarafından çakmakla ısıtılan yemek kaşığıyla yüzü, eli ve ayaklarını yakıldığı belli oldu.

26 Kasım 2021, Cuma 11:46 Son Güncelleme:
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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesindeki Atatürk Ayser-Kani Çelikel İlkokulunda okuyan 9 yaşındaki E.K. isimli erkek öğrencinin okula geldiğinde bir önceki gün yüzünde ve ellerinde olmayan yanık izlerini fark eden öğretmeni durumu Okul idaresine bildirdi. Küçük çocuk kendisine bunu yapanın amcası olduğunu söylemesi üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

25 yaşındaki Amca Ö.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken küçük çocuğun 24 Kasım'da öğle vakti okuldan çıktıktan sonra akşam 18.00 sıralarında eve gittiği ve amcanın, eve geç gelmesi nedeniyle çakmakla ısıttığı Yemek kaşığıyla iki yanağını, iki elini ve iki ayağının üstüne bastırarak çocuğu yaraladığı ortaya çıktı.

Tedavisi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken amca Ö.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İHA

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