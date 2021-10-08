Diyarbakır'da iddiaya göre bir öğretmen 4. sınıfa giden iki öğrenciye maske takmadıkları için hakaret edip kafalarına vurdu. Durumu öğrenen öğrencilerin aileleri öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.





Maske takmadılar diye, öğretmenleri hem şiddet uyguladı. Hem de hakaret etti.

Diyarbakır'da 4 Ekim'de 4. sınıf öğrencisi Ecrin, ders arasında koridorda arkadaşı Asya ile oynuyordu. O sırada iddiaya göre, maske takmadıkları gerekçesiyle öğretmenleri hakaret edip öğrencilerin kafasına vurdu.

Öğrenciler durumu ailelerine anlattı. Aile, darp raporu alarak öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.