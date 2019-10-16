Öğretmenler becerilerle fark yaratacak
Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Ashoka Türkiye ile işbirliği yaparak, Fark Yaratan Sınıflar projesi kapsamında yeni bir eğitim içeriğine imza attı.
ÖRAV’ın eKampüs platformunda yayınlanacak eğitim programı, uzaktan eğitim aracılığıyla binlerce öğretmene ulaştırılacak. Program, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerini çocukların fark yaratan becerileri edinmeleri ve yaşama geçirmeleri için yenilikçi ve güçlendirici uygulamalarla desteklemek amacıyla hazırlandı.