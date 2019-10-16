Öğretmenler becerilerle fark yaratacak

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Ashoka Türkiye ile işbirliği yaparak, Fark Yaratan Sınıflar projesi kapsamında yeni bir eğitim içeriğine imza attı.

16 Ekim 2019, Çarşamba 08:00
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Öğretmenler becerilerle fark yaratacak

ÖRAV’ın eKampüs platformunda yayınlanacak eğitim programı, uzaktan eğitim aracılığıyla binlerce öğretmene ulaştırılacak. Program, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerini çocukların fark yaratan becerileri edinmeleri ve yaşama geçirmeleri için yenilikçi ve güçlendirici uygulamalarla desteklemek amacıyla hazırlandı.

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