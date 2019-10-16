Öğretmenler becerilerle fark yaratacak

ÖRAV’ın eKampüs platformunda yayınlanacak eğitim programı, uzaktan eğitim aracılığıyla binlerce öğretmene ulaştırılacak. Program, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerini çocukların fark yaratan becerileri edinmeleri ve yaşama geçirmeleri için yenilikçi ve güçlendirici uygulamalarla desteklemek amacıyla hazırlandı.