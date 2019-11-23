Öğretmenler çözüm bekliyor

Veliye 'Bildirim' dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ni yeniledi. Bakanlık tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan hizmet bir öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm sürece ilişkin bilgileri içeriyor.

Mobil uygulama üzerinden e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor. Sistemde, yeni bir uygulama olarak velilere bildirim gönderme özelliği kazandırıldı. Bildirim özelliğiyle öğrenci devamsızlıkları gibi bilgilerin anında velilere ulaştırılması sağlanacak.

80 bin öğretmene ihtiyaç var

Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 1 milyon 77 bin 307 oldu. Bu öğretmenlerin 907 bin 567’si resmi okullarda, 169 bin 740’ı özel okullarda görev yapıyor.

Öğretmenlerin 51 bin 143’ü okul öncesi eğitimde, 300 bin 732’si ilkokulda 354 bin 198’i ortaokulda, 371 bin 234’ü ortaöğretimde çalışıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasına göre, 80 bin öğretmen açığı var. Bu açık da ücretli öğretmen uygulaması ile kapatılıyor.

700 bin kişi atama için sırada

Milli Eğitim Bakanlığı, en son Türkiye genelinde 79 kente 92 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yapmıştı. Atama bekleyen öğretmen sayısı da 700 bin. Atama bekleyen mezun sayısı da giderek artıyor. Eğitim fakülteleri her yıl 40 bin mezun veriyor. Bu sene eğitim fakültelerinin yeni kontenjanları yüzde 10 düşürüldü.

En çok açık bu branşlarda

Okullarda her branşta öğretmen açığı var. Açığın en çok olduğu branşlar ise şöyle: Sınıf öğretmenliği, İngilizce, Türk dili ve edebiyatı, okul öncesi öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi, ilköğretim matematik öğretmenliği, özel eğitim, rehberlik Türkçe ve fen bilimleri.

Koşullar farklı

Öğretmenler; kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olmak üzere, üç statüde çalışıyor. Hepsinin çalışma koşulları da farklı. Kadrolu öğretmenlerin özlük hakları, 3600 ek gösterge, aldıkları düşük ücretler gibi birçok çözüm bekleyen sorunu var. Sözleşmeli öğretmenler ise sözleşmelerinin yenilenmemesi, eş ve özür durumuna bağlı olarak tayinler gibi sorunları bulunuyor.

Kadro yok

En büyük sorunu da ücretli öğretmenler yaşıyor. Türkiye’de 90 bine yakın ücretli öğretmen var. Ücretli öğretmenler girdikleri ders başına ücret alıyor ve kadroları da yok.

Söz konusu kadroya öğretmen atanması halinde ücretli öğretmenin anlaşması sonlandırılıyor. Sigorta prim gün sayısı 30 gün üzerinden değil, 16 gün üzerinden yatırılıyor. Her yıl gidecek okul bulup bulmayacakları da belli değil.

Tatillerde ücret almıyorlar

Ücretli öğretmenlerin maaşları girdikleri ders saatine göre değişiklik gösteriyor. Ücretli öğretmenler ayda ortalama 120 saat derse giriyor. Asgari ücretin altında maaş alıyorlar.

Bir ayda ücretli öğretmenlerin toplam girdiği ders saati sayısına göre aylık olarak alacağı maaş bin 800 TL civarında. Resmi tatillerde, ara tatillerde ve yarıyıl tatillerinde de ücret almıyorlar. İkinci eylem planına göre ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırılması bekleniyor.

Sevim BÜYÜKTAŞ DEMİR / sevim.demir@posta.com.tr