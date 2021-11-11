Milli Eğitim Bakanlığı ülkemizde 24 Kasım’da kutlanacak Öğretmenler Günü için bir fidan bağışı kampanyası başlattı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre hem öğretmenlerine hem de ülkeye kalıcı bir hediye sunan öğrenciler, fidan bağışlarını öğretmenlerinin ismiyle sertifikalandırabilecekler. İşte, MEB Öğretmenler Günü fidan bağışı sayfası

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

24 Kasım’da hem öğretmenlerine hem de ülkeye faydalı ve anlamlı bir hediye vermek isteyenler fidan bağışında bulunabilecek. Bunun için Bakanlığın https://www.meb.gov.tr/meb_duyuruayrinti.php?ID=24528 internet adresine giriş yapılması gerekiyor.

Sayfaya giriş yaptıktan sonra “Öğrenci adına bağış yap” ya da “Sınıf adına bağış yap” seçeneğini tıkladıktan sonra sizden istenilen bilgileri girerek fidan bağışını kolaylıkla yapabilirsiniz.

MEB ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN BAĞIŞ ÜCRETİ NE KADAR?

24 Kasım Öğretmenler Günü için başlatılan fidan kampanyasında 1 fidan ücreti 10 TL. Öğrenciler ister kendi adlarına ister sınıfları adına istedikleri kadar fidan bağışında bulunabiliyor.

Sertifika ile ilgili bağış sayfasında şu şekilde bir uyarı bulunuyor:

Bağış sertifikanız ödeme tamamlandıktan sonra, belirtilen e-posta adresine e-posta aracılığıyla PDF formatında en geç 1 iş günü içerisinde gönderilecektir. Adresinize kargo aracılığıyla basılı bir sertifika gönderilmeyecektir.



