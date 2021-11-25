Türkiye Öğretmenler Günü'nde çok acı haber! Bahar öğretmen, kazada hayatını kaybetti

Öğretmenler Günü'nde çok acı haber! Bahar öğretmen, kazada hayatını kaybetti

Türkiye

Öğretmenler Günü'nde çok acı haber! Bahar öğretmen, kazada hayatını kaybetti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Dağdere İlkokulu’nda ücretli öğretmenlik yapan Bahar Zeybek (24), okuldan dönerken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti, 3 kardeşi ise ağır yaralandı. Kardeşlerinin Öğretmenler Günü dolayısıyla Bahar Zeyrek'e sürpriz ziyaret yaptıkları ve birlikte eve giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

25 Kasım 2021, Perşembe 00:04 Son Güncelleme:
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Kaza 15.30 sıralarında Gördes ilçesi Fundacık Mahallesi’nde meydana geldi. Akhisar ilçesinden Gördes ilçesine seyir halinde olan Musa Zeybek yönetimindeki 45 HA 9096 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun sağ tarafında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen kamyonet, M.Y. (37) yönetimindeki 45 V 4939 plakalı beton mikseri ile kafa kafaya çarpıştı. 

Kazada demir yığını haline dönüşen kamyonetin sürücüsü Musa Zeybek ile kardeşleri Özge Fatma Zeybek (5) ve Osman Zeybek (16) ağır yaralanırken, ücretli öğretmen Bahar Zeybek (24) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Özge Fatma Zeybek, Gördes Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar ise Gördes Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Beton mikseri sürücüsü M.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KARDEŞLERİ SÜRPRİZ YAPTI

Kazada hayatını kaybeden Bahar Zeybek’in Dağdere İlkokulu'nde ücretli öğretmen olarak görev yaptığı ve kardeşlerinin Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz ziyaret yaptıkları öğrenildi. Bahar Zeybek, ziyaretin ardından kardeşleriyle eve giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Zeybet'in kazada yaşamını yitirdiği öğrenen meslektaşları ve ailesi büyük üzüntü yaşadı. 

Ersan ERDOĞAN/MANİSA(DHA)

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