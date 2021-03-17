Eğitim & Kariyer Öğretmenler için eğitim portalı

Öğretmenler için eğitim portalı

Eğitim & Kariyer

Öğretmenler için eğitim portalı

TEMA Vakfı, uzun yıllardır gönüllü öğretmenler ile okullarda Doğa Eğitim Programları’nı hayata geçiriyor.

17 Mart 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Çocukların ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacıyla okul öncesinden liseye kadar farklı seviyeler için hazırlanan bu programlar, yenilenerek dijital bir portala taşındı. Türkiye İş Bankası desteğiyle hayata geçirilen ve müfredat ile uyumlu olan Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları’na öğretmenler, minik-yavrutema.org üzerinden ulaşabilecek.

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