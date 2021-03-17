Öğretmenler için eğitim portalı

Çocukların ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacıyla okul öncesinden liseye kadar farklı seviyeler için hazırlanan bu programlar, yenilenerek dijital bir portala taşındı. Türkiye İş Bankası desteğiyle hayata geçirilen ve müfredat ile uyumlu olan Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları’na öğretmenler, minik-yavrutema.org üzerinden ulaşabilecek.