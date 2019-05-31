İl içi yer değiştirme süreci tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il dışı tayin ve atama başvuruları alınacak. Peki, öğretmenler için il dışı tayin ne zaman? İl dışı tayin başvuruları nasıl yapılacak? İşte atama ve yer değiştirme takvimi…

Yer değişikliği yapmak isteyen binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren il dışı tayin ve atamaları ile ilgili süreç başlıyor. İl dışı yerleştirme kontenjan listeleri de Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşılacak. Buna göre öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il dışı yer değiştirme ve atamaları ise 18 Haziran 2019 tarihinde sonuçlandırılacak.

İl dışı yer değiştirme ataması yapılan öğretmenleri ilişik kesme işlemleri ise 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular ise 5-9 Ağustos tarihinde alınacak. Başvurusu kabul edilen öğretmenlerin tercih işlemleri ise 22 – 27 Ağustos 2019 tarihinde alınacak. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları da 29 Ağustos’ta sonuçlandırılacak. Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.