Öğretmenler yeni döneme hazır

Online olarak gerçekleşen eğitimlere 400’e yakın öğretmen katıldı. Hizmet-içi eğitimler, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji okullarındaki yönetsel ve operasyonel süreçlerin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Online eğitim 24 Ağustos'ta

Hizmet-içi eğitimler kapsamında, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğretmenlerine hibrit eğitim, telafi eğitimi, dijital yenilikler ve pandemi psikolojisi yönetimi konularında da eğitimler verildi. KÜGEM eğitim döneminde, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğretmenleri okullar, unvan düzeyleri ve bölümler bazında gruplandırılarak, ayrı ayrı eğitimler aldı. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji, 24 Ağustos Pazartesi günü online eğitime başlayacak.