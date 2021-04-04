Türkiye Öğretmenlerde Kovid-19 tespit edildi, karantina başlatıldı

Öğretmenlerde Kovid-19 tespit edildi, karantina başlatıldı

Türkiye

Öğretmenlerde Kovid-19 tespit edildi, karantina başlatıldı

Siirt’in Baykan ilçesinde bir köy, bazı öğretmenlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.

04 Nisan 2021, Pazar 00:17 Son Güncelleme:
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçeye bağlı Günbuldu köyünde artan vaka sayıları nedeniyle karantina uygulanmasına karar verildi. Günbuldu İlk ve Ortaokulunda görevli bazı öğretmenlerde de vaka tespit edildi. Pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespitinin sürdüğü köyde, sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaç için gerekli tedbirler alındı.

AA

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