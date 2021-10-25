Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmenler arasında başlatılan akım, çılgınlık yarattı. Öğretmenler, TikTok hesapları üzerinden paylaştıkları videolar ile ders sırasında yaşadıkları frikik olaylarını anlatıyor. Yine TikTok üzerinden paylaşımda bulunan Beth Philemon adlı kadın, ders sırasında başına gelen utanç verici olayı takipçileriyle paylaştı.

"Öğrencilerim gülmeye başladı''

Beth Philemon, sütyenle birlikte aldığı jelin kayma yapmasıyla nedeniyle göğüslerinin göründüğünü belirterek, "Ben farkında değildim, öğrencilerim bir anda gülmeye başladı. Ne olduğunu sorduğumda göğüslerimin gözüktüğünü söylediler. Sütyenimle birlikte aldığım jeli sürmüştüm. Jel, sütyeni kaydırarak aşağı düşürmüş" dedi.

"Kazağım sırılsıklam oldu''

Öğretmen Beth, "Yaşanan durum nedeniyle çok utanç duydum. Kazağımın rengi de bu durumda etkili oldu. Her tarafı akan jel nedeniyle sırılsıklamdı. Umarım bir daha başıma böyle bir şey gelmez" diye konuştu.

(TV100)