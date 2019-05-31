Öğretmenlere afet eğitimi

Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı’nın birinci fazının yaklaşık 10 yıl önce JICA işbirliğiyle başlatıldığını hatırlatan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, 5.5 ay önce de Okul Tabanlı Afet Eğitimi’nin ikinci fazının başladığını söyledi.

PROGRAMDA YENİ YAPILANMA

Proje ile Genel Müdürlük olarak 1 milyon öğretmene yönelik mesleki gelişim programlarını yeniden yapılandırdıklarını aktaran Boyacı, “Bu sürece online ve yüz yüze eğitim platformları planladık. Bundan sonra öğretmenlerimiz, önce online eğitim alacaklar, sonra AFAD ve Kızılay ile işbirliği ile yüz yüze eğitimlere katılacak” dedi. İlk etapta 5 bin 700 öğretmen, 2 yıl içinde de 130 bin öğretmen bu eğitimlerden geçecek. İlerleyen fazlarda 270 bin öğretmen bu eğitimi alacak.