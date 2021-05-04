Öğretmenlere eğitim teknolojileri konferansı
FMV Işık Okulları Teknoloji Stratejileri Komisyonu (TESKO) aday öğretmenler ve tüm Işık öğretmenleri için ‘Geleceği Aydınlatacak Öğretmenlere Bir Işık’ başlıklı online eğitim teknolojileri konferansı düzenleyecek.
04 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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8 Mayıs’ta ücretsiz gerçekleşecek konferansa katılmak isteyen öğretmenler okulun web sitesinden kayıt olabilecek. FMV Işık Okulları, eğitim fakültelerinde eğitim gören öğretmen adaylarının, örgün ve uzaktan eğitimde teknolojinin kullanımı konusunda farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.