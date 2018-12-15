Öğretmenlere ek gösterge zammı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan ikinci 100 günlük eylem planında öğretmenler için 3600 ek göstergenin çıkarılmasına yönelik düzenlemeye yer verilmişti. İkinci 100 günlük planda yer almadı ama polis, hemşire ve din görevlisi için de kademeli olarak 3600 göstergeye geçileceği ifade ediliyor.

23 BİN LİRA

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylık ve emekli ikramiyelerini tayin ediyor. Ek göstergeyle çalışan öğretmenin maaşında 30-40 lira artış olurken emekli aylıklarında 619 liraya varan artış olacak. İkramiyeler de 23 bin liraya kadar artacak.