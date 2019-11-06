Öğretmenlere işletme eğitimi
Mektebim Koleji ile Arel Üniversitesi, ‘Sana Değer Öğretmenim’ projesi kapsamında eğitim işbirliği anlaşması imzaladı.
Proje kapsamında, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak işletme yüksek lisans programının startı verildi.
Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, İstanbul Arel Üniversitesi’nin Kurucusu Kemal Gözükara, Rektör Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara, Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sancak çok sayıda akademisyen ve öğretmen katıldı.