Öğretmenlere kariyer desteği

Fuar, Yenilikçi Eğitim Geliştirme ve Araştırma Merkezi (YEGAM) ana sponsorluğunda ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlendi. Katılımın ücretsiz olduğu programın ilk oturumuna İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Levent Yazıcı, PISA sonuçları hakkında değerlendirmede bulunarak, “Sınıfında iyi bir iletişim ve disiplin kuran öğretmenlerin öğrencilerinin PISA’da fark oluşturduğunu görüyoruz” dedi.