Öğretmenlere kariyer ve ek gelir

Öğretmenlik mesleğini, aday öğretmenlik döneminden sonra ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olmak üzere üç kariyer basamağına ayıracak olan yasa teklifiyle; mesleğin saygınlığının, verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Meclis’ten geçerek yasalaştıktan sonra 2023’te yürürlüğe girmesi planlanan teklifle, öğretmenlerin maaşları da artacak.

MAAŞLAR ARTACAK

Düzenlemeye göre, meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman olacak ve maaşları 1.000 lira artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin lira yükselecek. Teklife ayrıca birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergelerini 3000’den 3600’e çıkaracak madde de eklendi. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle de emekli öğretmenlerin maaş ve ikramiyeleri artacak. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olacak. Ayrıca sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında da iyileştirmeler var.

10 YILDA BİR SINAV

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Volkan Öngel, yeni çalışmayı hem öğretmenler hem de öğrenciler için faydalı bulduğunu söyledi. Öngel, “Öğretmenler mesleğe başladıktan sonra 10 yılı doldurunca uzman öğretmenlik sınavına girecek. Bu sınavdan başarılı olduklarında ‘uzman öğretmen’ olacaklar. 10 yıl sonra ise tekrar sınava girip ‘başöğretmenlik’ şansı elde edecekler. Her iki aşamada da sınav yapılacak. 10 yıl da çalışma süreleri var” diye konuştu. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenler için sınav şartı olmayacak.

25-30 YIL ÇALIŞANA NE KADAR TOPLU PARA ÖDENECEK?

Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti olan bir öğretmenin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi neticesinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkacak. Bir başka deyişle emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan öğretmenin ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükselecek ve 33 bin 981 lira bir artış söz konusu olacak. Bu durumda emekli maaşı da yaklaşık 1.000 lira civarında artacak.