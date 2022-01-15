Aşı olmayan öğretmenlere PCR testi zorunluluğu Eylül ayında hayata geçirilmişti. Koronavirüs aşısı olmayan öğretmenler her hafta çalıştıkları kuruma negatif PCR testi sunma durumundaydı. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan son dakika PCR testi kararı ile uygulamaya son verildi…

ÖĞRETMENLERE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli gibi personele PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir denildi.

Buna göre, okullarda öğretmen ve personellerin PCR testi zorunluluğu kaldırıldı…

İŞTE YENİ PCR TESTİ GENELGESİ

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda şöyle denildi:

"Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."







