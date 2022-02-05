Öğretmenlere yeni haklar

Yaklaşık 1 milyon öğretmeni ilgilendiren ve öğretmenliği kariyer mesleği haline getiren ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’ dün Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı. Buna göre; öğretmenlik mesleği ‘aday öğretmenlik’ döneminden sonra ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı. Yasayla ayrıca öğretmenlere ilave özlük ve mali haklar verilecek, maaşları artacak.

10 YILI BİTİRENE 1000 LİRA

Yeni kanunla; m meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman olacak ve maaşları 1.000 lira artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin lira yükselecek. m Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri de 3000’den 3600’e çıkarıldı. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle emekli öğretmenlerin maaş ve ikramiyeleri artacak. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olacak. m Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor.

TAZMİNATTA ARTIŞ

Sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında da iyileştirmeler yapılıyor. Atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına tabi olanların, eğitim ve öğretim tazminatlarında iyileştirmeler var. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye çıkarılıyor.

HER UNVANA AYRI DERECE

Öğretmenlikte ‘Adaylık Kaldırma Sınavı’na son veriliyor. Bunun yerine artık 10 yılını doldurmuş öğretmenler, uzman öğretmenlik sınavına girecek. Sınavda başarılı olanlara ‘uzman öğretmen’ unvanı verilecek. Böylece hem bir derece alacak hem de maaşı artacak. Uzman öğretmen olduktan 10 yıl sonra ise tekrar sınava girip ‘başöğretmenlik’ şansı elde edecekler ve ilave bir derece daha alarak maaşları yükselecek. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor.

LİSANÜSTÜ EĞİTİME TEŞVİK

Branş fark etmeksizin uzman öğretmenler için tezli ve tezsiz yüksek lisans yapanlar sınavdan muaf tutulacak. Ayrıca 10 yıllık başöğretmenlik sürecinde doktora yapan öğretmenler için de sınav şartı olmayacak. Burada da lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Mesleğin saygınlığının, verimliliğinin ve etkinliğinin artırılmasını hedefleyen yeni kanunun, 2023’te yürürlüğe girmesi planlanıyor.

25-30 YIL ÇALIŞANA NE KADAR TOPLU PARA ÖDENECEK?

Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti bulunan bir öğretmenin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkacak. Bir başka deyişle emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan öğretmenin ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükselecek ve 33 bin 981 lira artış söz konusu olacak. Bu durumda emekli maaşı da yaklaşık 1.000 lira civarında artacak.