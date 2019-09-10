Öğretmenlere yeni mesleki gelişim programı

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 1 milyon öğretmen için 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle mesleki gelişim programı hazırladı. Program için eğitim, sanat ve spor başlıkları belirlendi. Buna göre, öğretmenler sadece okullarda değil, okul dışında da öğrenme fırsatlarını geliştirecek sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılacak. İllerdeki tarihi ve kültürel mekanlarda konserler verecek. Öğretmenler, sportif etkinliklere ve ‘eğitimde drama’, ‘müzede drama’, ‘doğada drama’, ‘masal anlatıcılığı’, ‘akıl ve zeka oyunları’ ve ‘oryantiring’ gibi etkinliklere katılarak becerilerini geliştirecek.

OKUL BAHÇESİNDE AÇIK SINIF

Öğretmen eğitimlerinde ilk defa STEM, robotik ve kodlama, yazılım geliştirme, eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme gibi başlıklar da bu yıl uygulamaya konulacak. Okul bahçelerinin açık sınıf olarak kullanılabilmesi için de çalışmalar yürütülecek.

POSTA/ Eğitim