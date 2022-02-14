Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! Resmen yürürlüğe girdi

Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yasanın hayırlı olması dileğinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesbında paylaşılan Bakan Özer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum."

ŞUŞA BEYANNAMESİ KANUNU

Öte yandan, 15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'ne ilişkin kanun da Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA, (DHA)



