Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, 2019 yılı mazerete bağlı yer değiştirme (eş durumu atamaları) işlemleri bugün başlıyor. İnternette öğretmenlerin eş durumu atamaları ne zaman? Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ne zaman yapılacak? soruları aratılıyor. İşte MEB yer değiştirme başvuru şartları…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB 2019 yaz tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusunu yayınladı. Duyuruya göre, bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacağı belirtildi.

Başvurular MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda “Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci” ile “Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci “ olmak üzere iki aşamalı olacak. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak.

Norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar itibarıyla muhtemel boşalacak eğitim kurumları Bakanlığın http:// personel.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

2019 Yaz tatili kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos tarihleri arasında, atamaları ise 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

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