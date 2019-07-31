MEB personeli öğretmenlerin eş durumu tayin başvuruları başlıyor. İnternette sıklıkla Öğretmenlerin eş durumu atamaları ne zaman? sorusu aratılıyor. İşte öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme takvimi ve başvuru detayları haberimizde…

2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden yayınlanmıştı.

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri 05 Ağustos - 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruları olumlu değerlendirilen öğretmenlerin tercihleri ise 22-27 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.

ATAMALAR NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde sonuçlandırılacak. Öğretmenlerin bağlı bulundukları okullardan ilişik kesme işlemleri ise 02 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.



