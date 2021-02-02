Öğretmenlerin koronavirüs aşısı olacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimiz Covid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için Şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır" dedi.







