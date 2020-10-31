Öğretmenlerin stresi öğrencilere geçiyor

Üzerinde fazla yük bulunan bu öğretmenlerden biri de, Missouri Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi ve bir lisede İngilizce öğretmeni olan Jennifer Lloyd. Lloyd, öğrencilerinin kendi ruh haline karşı ne kadar hassas olduğunu ve enerjisinden iyi veya kötü şekilde beslenebildiklerini fark etmiş.

“Eğer sınıfa gelmeden önce toplantı kötü veya sabah stresli geçmişse, bu hisleri sınıf ortamına taşıyorum ve çocuklar da fark ediyor” diyor Lloyd. “Bazen bu negatif enerjiyi bana geri yansıtıyorlar ve sonunda hepimizin günü kötü geçmiş oluyor.”

Lloyd’un MÜ Eğitim Fakültesi’nde doktora öğrencisi olan kız kardeşi Colleen Eddy ve Missouri Önleme Bilimi Enstitüsü’nde çalışan meslektaşları, stresli öğretmenin öğrenci davranışları üzerindeki sonuçlarını incelemek üzere dokuz ilkokulda öğretmen değerlendirmesi ve sınıf gözlemi yapmışlar. Öğretmenler çok stresli ve duygusal yönden tükenmiş oldukları zaman, sınıflarındaki öğrencilerin de okuldan uzaklaştırılma veya disipline çağırılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu bulmuşlar.

“Öğrencileri bir ceza yöntemi olarak sınıftan çıkarmak gerçekten zararlı olabilir. Araştırmaların gösterdiğine göre bu durum sadece öğrencinin başarısını azaltmıyor, aynı zamanda da okulu bırakma tehlikesini artırıyor” diyor Eddy. “Eğer okulları öğrencilerin öğrenim gördüğü pozitif yerler haline getirmek istiyorsak, ilk önce öğretmenler için pozitif bir işyeri olmasını sağlamalıyız. Öğretmenlere, öğrencilerin yıkıcı davranışlarını daha iyi yönetme stratejileri sunduğumuzda; eğitim vermek ve öğrencilerle pozitif ilişkiler için oluşturmak için daha fazla zamanları olacaktır.”









İlgili Haberler Çocukların yazı yazması beyin gelişimine katkı sağlıyor



