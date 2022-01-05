Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki eksiklikler giderilmeli
Eğitim sendikaları, Meclis’e sunulan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ teklifinin olumlu yanları olmakla birlikte, eksikliklerinin bulunduğunu söyledi. Bu eksikliklerin giderilerek, kanun teklifinin yeniden düzenlenmesini talep eden sendikaların önerileri şöyle... Sevim Büyüktaş Demir / sevim.demir@posta.com.tr
05 Ocak 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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EĞİTİM BİR-SEN
Kanun; adaylık kaldırma sınavının kaldırılacak olması, kariyer basamaklarını yeniden hayata geçirecek olması ve 3600 ek gösterge vaadinin sonuçlandırılması anlamında olumlu bir gelişme. Ancak, teklifin içeriği öğretmenlerimizin beklentilerini kısmen karşılamış olsa da mesleği tüm yönleriyle ele almadığı açık. Öğretmenler olarak, atamadan yer değiştirmeye, yetişme sürecinden mesleki gelişime, kariyer basamaklarına kadar objektif hükümler içeren bir kanun beklentisi içerisindeyiz.
EĞİTİM SEN
Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin görüş ve talepleri dikkate alınarak hazırlanmalı. Kanun teklifi, ne öğretmenlerin taleplerini içeriyor ne de öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve özlük haklarını geliştirmeyi hedefliyor. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, iş güvencesi, mesleğe alınması, liyakat esas alınarak yapılan atamalar, ücretler, emeklilik, sağlık hakkı gibi sorunlar dikkate alınarak ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun içeriği hazırlanmalı.
TÜRK EĞİTİM-SEN
Meclis’e sunulan teklif, Öğretmenlik Meslek Kanunu olsa bile, içeriği açısından Öğretmenlerin Kariyer Basamağını Belirleme Kanunu diyebiliriz. Kariyer basamakları belirlenirken sadece hizmet yılı esas alınmalı. Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara teşvik uygulamasının getirilmediği, liyakat temelli yönetici atama sisteminin yasal zemine kavuşturulmadığı, ek ders ücretleri, nöbet görevleri, maaş karşılığı ders saatleri, tayin ve atama gibi süreçlerin düzenlenmediği bir kanun meslek kanunu olamaz.
KANUNDA NELER VAR?
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öne çıkan bazı maddeler şöyle:
- Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı ortadan kalkacak. Mecburi hizmet hariç tüm öğretmenler aynı haklara sahip olacak.
- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkânı getirilecek. Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşları 1000 lira artacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.
- 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar. Maaşları da 2 bin lira artacak. Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak.
- Adaylık kaldırma sınavı kaldırılacak. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.
- Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak.
- Mesleki gelişim programlarında, yeni atanan ya da deneyimi 5 yılın altında olanlara öncelik veren uygulama hayata geçirilecek.