EĞİTİM BİR-SEN

Kanun; adaylık kaldırma sınavının kaldırılacak olması, kariyer basamaklarını yeniden hayata geçirecek olması ve 3600 ek gösterge vaadinin sonuçlandırılması anlamında olumlu bir gelişme. Ancak, teklifin içeriği öğretmenlerimizin beklentilerini kısmen karşılamış olsa da mesleği tüm yönleriyle ele almadığı açık. Öğretmenler olarak, atamadan yer değiştirmeye, yetişme sürecinden mesleki gelişime, kariyer basamaklarına kadar objektif hükümler içeren bir kanun beklentisi içerisindeyiz.

EĞİTİM SEN

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin görüş ve talepleri dikkate alınarak hazırlanmalı. Kanun teklifi, ne öğretmenlerin taleplerini içeriyor ne de öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve özlük haklarını geliştirmeyi hedefliyor. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, iş güvencesi, mesleğe alınması, liyakat esas alınarak yapılan atamalar, ücretler, emeklilik, sağlık hakkı gibi sorunlar dikkate alınarak ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun içeriği hazırlanmalı.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Meclis’e sunulan teklif, Öğretmenlik Meslek Kanunu olsa bile, içeriği açısından Öğretmenlerin Kariyer Basamağını Belirleme Kanunu diyebiliriz. Kariyer basamakları belirlenirken sadece hizmet yılı esas alınmalı. Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara teşvik uygulamasının getirilmediği, liyakat temelli yönetici atama sisteminin yasal zemine kavuşturulmadığı, ek ders ücretleri, nöbet görevleri, maaş karşılığı ders saatleri, tayin ve atama gibi süreçlerin düzenlenmediği bir kanun meslek kanunu olamaz.

KANUNDA NELER VAR?

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öne çıkan bazı maddeler şöyle: