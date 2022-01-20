Öğretmenlikten alınmıştı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olacak!
Aksaray'da, dayakçı öğretmen Ali Rıza Y., görevden alınmıştı. Son dakika haberine göre, Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacak.
20 Ocak 2022, Perşembe 16:17 Son Güncelleme:
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Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hizmet sınıfı değiştirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacak. Ali Rıza Y.'nin önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı öğrenildi.
ŞİDDET ANI KAMERAYA YANSIDI
14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖREVE BAŞLAYACAK
Milli Eğitim Bakanlığı olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verilen Ali Rıza Y. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayacak. Ali Rıza Y.'nin önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı öğrenildi.