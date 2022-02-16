OGS depozito iadesi nasıl alınır? Açıklama bekleniyor!

Cihaz alırken bankalara ödenen OGS depozito bedelinin iadesi ile ilgili Hürriyet’ten Aysel Alp, Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin bir çalışma yaptığını ve birkaç gün içerisinde kamuoyunun bu konuda bilgilendirileceğini vurguladı. Öte yandan OGS depozitolarının iadesi yerine HGS’lere bakiye olarak yüklenip yüklenmeyeceği de merak konusu oldu.

OGS DEPOZİTO İADESİ NASIL ALINIR?

31 Mart’tan itibaren araçlardaki OGS cihazları yerlerine HGS’ler kullanılacak. Fakat uzun senelerdir kullanılan bu cihazlar için ödenen bedellerin ne olacağı merak konusu oldu. Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre; 1999’da OGS uygulaması başladığında, Ziraat Bankası’ndan cihazlar 40 dolardan başlayan bedelle alınırken, zamanla cihazlar ucuzladı. Ziraat Bankası’nın ardından İş Bankası, Vakıfbank, Denizbank ve Garanti Bankası’nın sisteme dâhil olmasıyla cihaz bedeli 13 dolara kadar düştü.

Hatta bankalar kredi kartı kullanımı karşılığında bu cihazları müşterilerine ücretsiz vermeye başladı. Öyle ki 2012’de uygulamaya giren HGS’ye geçmek isteyen OGS kullanıcılarına bankalar 40 dolarlık depozito ücretlerini iade ettiler. Fakat 2013’te kaldırılan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) kartlarına sahip olanlar da kart ücretlerini alamadılar; kart bakiyeleri de HGS’ye aktarıldı.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, 1,2 milyon OGS kullanıcısının hesaplarıyla ilgili bir çalışma yapıldığını ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde kamuoyunun bu konu ile ilgili bilgilendirmenin yapılacağını açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri de PTT ile bankaların görüşme yaptığını, vatandaşın mağdur edilmeden, HGS’ye geçişlerinin yapılması için formül arandığını vurguladı.

Yetkililer, “Cihaz bedeli geri de verilebilir, HGS hesabında bakiye olarak kullanımına da açılabilir. Ama gecikmeden, bu durumla ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecek” ifadelerini kullandı.

Bankacılık kaynakları OGS uygulamasında kendilerinin yalnızca aracı olduklarını, sistemin tamamen Karayolları üzerinden yürüdüğünü vurguladı. Fakat Karayolları’nın eski bürokratları, OGS cihazlarının bankalar tarafından araç sahiplerine satıldığını, bundan dolayı paraların da onlara ödendiğini iddia etti.

HAKEM HEYETİNE BAŞVURU

HGS’ye geçişte kart bedellerinin hesaba yatırılmaması durumunda son 5 sene içerisinde kart almış OGS kart sahiplerinin Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunarak, cihaz bedellerini satın aldıkları bankalardan talep edebileceklerini ifade eden Tüketici Konfederasyonu Başkanı (TÜKONFED) Aydın Ağaoğlu, uygulamanın 1999’da başladığını ve o tarihlerde cihaz alıp, hâlen kullanmaya devam edenlerin cihaz paralarını iade almalarının mümkün olmadığını vurgulayarak, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği gereği tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi bu tür cihazlarda kullanım ömrünün 5 sene olduğunu söyledi.

Bu tarihten sonra cihazı satanın herhangi bir servis, bakım, yedek parça yükümlülüğünün bulunmayacağını aktaran Ağaoğlu, ancak cihazı son 5 senede alan tüketicilerin, hak kaybı olduğunu düşündükleri takdirde Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunarak, OGS cihazıyla HGS etiketi arasındaki farkın iadesini talep edeceğini ifade etti.

Cihazları satanların bankalar olması durumunda da bunun bankalardan talep edilebileceğini anlatan Ağaoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün de idari bir işlem olduğundan dolayı İdare Mahkemesinde dava açabileceğini açıkladı.

Türkiye’de hemen hemen 17 milyon aboneden yüzde 93’ü, yani 15.8 milyonu HGS kullanıyor. 1,2 milyon araçta ise OGS bulunuyor. 2021 yılında gişelerden HGS’de 563,1 milyon, OGS’de 71,6 milyon geçiş gerçekleşti. 31 Mart 2022 itibarıyla itibaren Köprü ve Otoyol geçişleri yalnızca HGS üzerinden yapılacak.