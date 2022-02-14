OGS ne zaman kalkacak? HGS nereden alınır? Ücreti ne kadar?

Köprü ve otoyol geçişlerinde HGS ile birlikte uygulanan OGS Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile kaldırılıyor. Araç sahipleri belirtilen süre içerisinde HGS’ye geçiş yaparak ulaşımlarına kesintisiz devam edecek. Peki, OGS ne zaman kalkacak? İşte OGS ve HGS kararına ilişkin detaylar…

OGS NE ZAMAN KALKACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, otoyol ve köprülerde ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak kaydıyla iki ayrı sistemin uygulanmasının otoyol kullanıcıları açısından gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğunun altı çizildi.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına OGS uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) 31 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak ve otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin tahsilatına Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden devam edilecek.

HGS NEREDEN ALINIR? ÜCRETİ NE KADAR?

Araç sahipleri, kimlik fotokopisi ve araç ruhsatı ile HGS etiketlerini PTT şubelerinden, anlaşmalı bankalardan ve karayolu giriş ve çıkışlarında yer alan HGS satış noktalarından kısa sürede alabiliyor.

15 TL ücret karşılığında HGS etiketi alınmasının ardından bakiye yükledikten sonra kullanıma başlanabiliyor.

OGS’Sİ OLANLAR NE YAPACAK? OGS, HGS’YE DÖNÜŞTÜRÜLECEK Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada OGS’si olan araç sahipleri için de bilgi verildi.

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacağı belirtilirken, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği ve hesaplarının HGS hesaplarına dönüştürüleceği kaydedildi.







