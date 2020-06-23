Futbol Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'da kaldı

Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'da kaldı

Futbol

Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'da kaldı

Çaykur Rizespor, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak anlaşmayı 1 yıl daha uzattı.

23 Haziran 2020, Salı 23:58 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, transferde Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Mavi-yeşilli takım, son günlerde Galatasaray’a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor'daki sözleşmesi 2021 yılında tamamlanacak.

Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 müsabakada 4 gol 2 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.


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