Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'da kaldı
Çaykur Rizespor, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak anlaşmayı 1 yıl daha uzattı.
23 Haziran 2020, Salı 23:58 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, transferde Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Mavi-yeşilli takım, son günlerde Galatasaray’a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor'daki sözleşmesi 2021 yılında tamamlanacak.
Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 müsabakada 4 gol 2 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.
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