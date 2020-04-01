Futbol Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'la 3 yıllık anlaşma sağlayacak

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'la 3 yıllık anlaşma sağlayacak

Futbol

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'la 3 yıllık anlaşma sağlayacak

Çaykur Rizespor'un genç yeteneği Oğulcan Çağlayan'ın adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyordu. 24 yaşındaki hücum oyuncusu Galatasaray'a çok yakın. Anlaşmanın 3 yıllık olması bekleniyor.

01 Nisan 2020, Çarşamba 12:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray yerli oyuncu açığını kapatmak için girişimlere devame ediyor. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın ardından Oğulcan Çağlayan'da da imzaya çok yaklaşan Galatasaray, genç oyuncuyu 3 yıllığına kadrosuna katacak.

Fotomaç'ın haberine göre sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuya 2-+1 yıllık sözleşme teklif eden Galatasaray, yıllık ücretin de 1 milyon euro'yu geçmemesi için uğraşıyor.

Oğulcan Çağlayan 16 yaşındayken 1 aylığına Galatasaray'la idmanlara çıkmıştı. Yıllar sonra ise sarı kırmızılıların sözleşmeli oyuncusu olacak.

Geçtiğimiz sezon Rizespor'da 22 maça çıkıp 4 gol 2 asist yapan Oğulcan, daha önce Ankaraspor, Gaziantepspor, Kayseri Erciyes, Kayserispor ve son olarak Çaykur Rizespor formaları giydi.

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