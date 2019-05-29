TV8'in patronu Acun Ilıcalı, 50 yaşına girdi.

Başarılı televizyoncunun doğum gününü kutlayan isimlerden birisi de Sinan Engin ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin oldu.

SOSYAL MEDYADAN KUTLADI

Engin, yakın arkadaşı Ilıcalı ile bir çölde çekilen fotoğrafını Instagram’daki hikaye bölümünde paylaştı ve "Doğum günün kutlu olsun Sheik Bin Acun" notunu yazdı.