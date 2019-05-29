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Oğulcan Engin, Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı

Sinan Engin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medyadan kutladı

29 Mayıs 2019, Çarşamba 19:37
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Oğulcan Engin, Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, 50 yaşına girdi.

Başarılı televizyoncunun doğum gününü kutlayan isimlerden birisi de Sinan Engin ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin oldu.

SOSYAL MEDYADAN KUTLADI

Engin, yakın arkadaşı Ilıcalı ile bir çölde çekilen fotoğrafını Instagram’daki hikaye bölümünde paylaştı ve "Doğum günün kutlu olsun Sheik Bin Acun" notunu yazdı.

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