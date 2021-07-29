Magazin Oğulcan Engin ayrılık iddialarına ne dedi?

Oğulcan Engin ayrılık iddialarına ne dedi?

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Oğulcan Engin ayrılık iddialarına ne dedi?

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in ilişkisinin bittiği iddia edildi.

29 Temmuz 2021, Perşembe 08:25 Son Güncelleme:
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Şubat 2020’den bu yana aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen çift cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

'EZGİ’YE SORUN'

Ünlü oyuncuyla olan karelerini sosyal medya hesabından silmeyen Engin, konuyla ilgili “Haberim yok. Ezgi’ye sorun” açıklamasında bulundu. Öte yandan Eyüboğlu’nun yakın çevresinden alınan bilgiye göre ikili karşılıklı konuşarak ilişkilerini bitirmeye karar verdi.

İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı.

Müstakbel gelin adayı Ezgi Eyüboğlu'na Seda Sayan'dan da onay çıkmıştı. Ünlü şarkıcı 'Ezgi'yi çok beğeniyorum, çok yakışıyorlar' demişti.


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