Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu galada ortaya çıktı
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Kaan Yıldırım'dan 2019'da boşanan Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı belgelendi. Hakan Kırarslan/ POSTA
20 Şubat 2020, Perşembe 08:58 Son Güncelleme:
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Aynı karede görünmemek için büyük çaba sarfeden sevgililerin salona girerken fotoğrafları çekildi. Seda Sayan'ın "Aleyna Tilki'yi beğeniyorum ama oğluma fakir gelin istiyorum" sözleri hatırlatılınca Ezgi Eyüboğlu çok utandı. Seda Sayan’ın 30 yaşındaki oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu aşkının ardından ilginç bir tesadüf çıktı.
Annesi beğenmemişti ama Oğulcan beğendi
Ezgi Eyüboğlu ‘O Ses’ programının yılbaşı çekimlerinde şarkı söylemişti. Jüri üyesi Seda Sayan, Ezgi’ye dönmemişti ama ona öğütler vermişti. Oyuncu, “Kendimi yakın hissediyorum” diyerek Hadise’yi seçmişti. Hadise ise şu sıralar Ezgi Eyüboğlu’nun 8 ay önce boşandığı Kaan Yıldırım ile birlikte.
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