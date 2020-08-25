Oğulcan Engin'in yorumu binlerce beğeni aldı
Ezgi Eyüboğlu kendi fotoğrafını paylaştı. Sevgilisi Oğulcan Engin fotoğrafa yorum yaptı. Çiftin yorumlaşması binlerce beğeni aldı.
25 Ağustos 2020, Salı 22:06 Son Güncelleme:
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Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki gün bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
32 yaşındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun paylaşımına Oğulcan Engin kayıtsız kalmadı. Engin, sevgilisine "Saçların çok güzel" yorumunu yaptı. Ezgi Eyüboğlu ise Oğulcan Engin'e emoji ile yanıt verdi. İkilinin yorumlaşmasına ise binlerce beğeni geldi.
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